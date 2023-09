2. Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr treffen die SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 in einem spannenden Zweitliga-Duell aufeinander. Die SpVgg Greuther Fürth hat in der Vergangenheit nur vier der 20 Spiele gegen Hannover 96 gewonnen und hat somit eine geringe Siegquote gegen diesen Gegner. Hannovers Coach Stefan Leitl betreute bis 2022 als Trainer die SpVgg Greuther Fürth in 121 Pflichtspielen und hat somit eine enge Verbindung zu seinem ehemaligen Verein. Als gegnerischer Trainer hat er jedoch noch kein Spiel gegen Fürth verloren.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in dieser Saison bereits zwei Niederlagen hinnehmen müssen und verlor zuletzt gegen Hertha BSC mit 0:5. Dennoch blieb das Kleeblatt in den ersten beiden Heimspielen dieser Saison ohne Gegentor und konnte somit wichtige Punkte sammeln. Hannover 96 holte in den ersten vier Saisonspielen fünf Punkte und blieb in den ersten beiden Auswärtsspielen ungeschlagen. Cedric Teuchert traf zuletzt in drei Zweitliga-Auswärtsspielen in Folge und ist somit ein wichtiger Spieler für Hannover.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison die höchste Balleroberungslinie aller Teams und eroberten den Ball im Schnitt in der Nähe des gegnerischen Tores. Es wird somit ein spannendes Spiel erwartet, in dem beide Mannschaften versuchen werden, den Ball frühzeitig zu erobern und schnelle Angriffe zu starten. Die SpVgg Greuther Fürth wird versuchen, ihre Heimstärke auszuspielen und Hannover 96 wird alles daran setzen, um die Serie der ungeschlagenen Auswärtsspiele fortzusetzen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----