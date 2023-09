2. Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 13:00 Uhr treffen die SpVgg Greuther Fürth und der Karlsruher SC im Sportpark Ronhof Thomas Sommer aufeinander. Das Duell zwischen den beiden Mannschaften ist ein Klassiker der 2. Bundesliga und wurde bereits 37 Mal ausgetragen. Der Karlsruher SC konnte dabei 16 Siege verbuchen, was kein anderer Verein gegen einen Klub in der 2. Liga erreicht hat. In den vergangenen neun Spielen hat Greuther Fürth immer mindestens einen Gegentreffer vom Karlsruher SC erhalten, was ein Grund zur Sorge für die Heimmannschaft sein könnte.

Marvin Wanitzek ist der beste Scorer des KSC in der laufenden Zweitliga-Spielzeit und erzielte am vergangenen Spieltag sein drittes Saisontor. In 50% der Spiele des Karlsruher SC in dieser Saison konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit mindestens einen Treffer erzielen. Greuther Fürth hingegen hat keines der letzten fünf Zweitliga-Spiele gewonnen und erzielte in diesem Zeitraum nur drei Treffer. Die Mannschaft hat in dieser Saison eine geringe Zweikampfquote und wird sich gegen den Karlsruher SC behaupten müssen, der prozentual mehr Zweikämpfe gewinnt als jedes andere Team in der Liga.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison viele Schüsse abgegeben und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum gehabt. Es wird also ein offensives Spiel erwartet, in dem beide Teams versuchen werden, Tore zu erzielen. In den letzten zehn Spielen zwischen Greuther Fürth und Karlsruher SC endeten alle mit mindestens vier Karten. Es wird also auch ein hart umkämpftes Spiel erwartet, in dem beide Mannschaften versuchen werden, die Oberhand zu gewinnen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----