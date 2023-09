2. Bundesliga heute: SV 07 Elversberg gegen Hamburger SV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr muss der Hamburger SV bei der SV 07 Elversberg ran. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. Der HSV hat in den letzten vier Zweitliga-Duellen gegen Aufsteiger dreimal verloren und wird daher alles daran setzen, dieses Mal als Sieger vom Platz zu gehen. Die SV Elversberg hingegen konnte am vergangenen Spieltag ihren ersten Sieg überhaupt in der 2. Liga feiern und wird versuchen, diesen Schwung mitzunehmen.

Wahid Faghir wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Der Leihspieler des VfB Stuttgart war an der Hälfte der Zweitliga-Tore der SV Elversberg direkt beteiligt und erzielte beim jüngsten Sieg gegen Osnabrück sein zweites Zweitligator. Der Hamburger SV hingegen erlebt mit 13 Punkten aus fünf Spielen seinen besten Saisonstart in der 2. Liga unter Trainer Tim Walter und ist seit neun Ligaspielen unbesiegt. Es wird also ein spannendes Duell erwartet.

Die SV Elversberg hat allerdings noch keinen Punkt zuhause geholt und ist damit der erste Liga-Neuling seit elf Jahren, der seine ersten beiden BL2-Heimspiele überhaupt verlor. Der Hamburger SV hingegen ist seit vier Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und hat in dieser Saison bereits die meisten Tore geschossen. László Bénes ist dabei der Führende der Torschützenliste mit fünf Treffern. Die SV Elversberg hingegen kassierte bereits die meisten Gegentreffer und hat in dieser Saison bereits vier Standard-Gegentore kassiert.

Es wird also ein interessantes Spiel erwartet, bei dem der Hamburger SV als Favorit ins Rennen geht. Die SV Elversberg wird jedoch alles daran setzen, ihren ersten Heimpunkt in der 2. Liga zu holen und dem HSV ein Bein zu stellen.

Wird SV 07 Elversberg gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SV 07 Elversberg gegen Hamburger SV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

