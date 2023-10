2. Bundesliga heute: SV 07 Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag um 13:30 Uhr trifft die SV Elversberg zu Hause auf die SpVgg Greuther Fürth. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. Während die Franken bereits auf 1168 Zweitligaspiele zurückblicken können, ist es für den Neuling aus dem Saarland erst das achte Spiel in der 2. Liga. Die SV Elversberg zeigte sich bisher besonders gefährlich nach hohen Ballgewinnen und erzielte bereits drei Tore aus solchen Situationen. Die SpVgg Greuther Fürth hingegen hatte 60 hohe Ballgewinne und konnte daraus einen Treffer erzielen.

Die SpVgg Greuther Fürth konnte zuletzt mit einem 4:3 gegen den Karlsruher SC einen Sieg einfahren und blieb erstmals in dieser Saison zwei Partien in Folge ohne Niederlage. Die SV Elversberg hingegen ist nach vier Spieltagen noch Tabellenletzter mit nur einem Punkt und 5:12 Toren. Doch der Neuling gewann die letzten drei Zweitligaspiele und holte alle neun zu vergebenden Zähler im September. Die SpVgg Greuther Fürth hingegen gewann nur eins der letzten 13 Zweitliga-Auswärtsspiele und holte insgesamt im Kalenderjahr 2023 in der 2. Liga nur 29 Punkte, davon nur fünf auswärts.

Die SV Elversberg hat sich in dieser Zweitliga-Saison bereits Chancen in Höhe von 13,7 Expected Goals erspielt, was nur vom Hamburger SV und Hertha BSC übertroffen wird. Allerdings traf der Neuling erst zehnmal ins Tor und unterbot somit seinen xG-Wert um 3,7. Die SpVgg Greuther Fürth hingegen erzielte als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison bereits vier Tore nach Eckbällen und konnte zuletzt gegen den Karlsruher SC sogar erstmals seit Dezember 2007 gegen den VfL Osnabrück zwei Tore nach Ecken erzielen. Damian Michalski, der torgefährlichste Abwehrspieler dieser Zweitliga-Saison, erzielte drei dieser vier Saisontore nach Ecken.

Wird SV 07 Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

