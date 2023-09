2. Bundesliga heute: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Schalke 04 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der SV Wehen Wiesbaden auf den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Die beiden Mannschaften standen sich bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18 gegenüber, als Schalke auswärts mit 3:1 gewann. In dieser Saison hat Schalke jedoch einen schwachen Start hingelegt und steht nach vier Spielen nur bei drei Punkten. Der SVWW hingegen holte bereits sieben Punkte und konnte in den ersten beiden Heimspielen überzeugen.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie in der Lage sind, in der ersten Halbzeit Tore zu erzielen. In den letzten zwölf Spielen von Schalke fiel immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit, während der SVWW in den letzten acht Heimspielen ebenfalls immer in der ersten Halbzeit traf. Besonders interessant wird das Duell der beiden Torhüter Marius Müller und Florian Stritzel sein, die beide in dieser Saison bereits wichtige Paraden gezeigt haben und zu den Besten ihrer Zunft gehören.

Schalke hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie auch auswärts bei Aufsteigern erfolgreich sein können. In der vergangenen Aufstiegssaison gewannen sie alle drei Zweitliga-Gastspiele bei Aufsteigern. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen hat in dieser Saison bereits vier Punkte aus den ersten beiden Heimspielen geholt und könnte mit einem Sieg gegen Schalke weiter Selbstvertrauen tanken. Beide Mannschaften haben jedoch auch Schwächen, so kassierte der SVWW am letzten Spieltag gleich zwei Platzverweise und Schalke hat in dieser Saison bereits zwei Spiele torlos beendet.

Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft am Ende die Oberhand behält. Schalke wird alles daran setzen, den schwachen Saisonstart vergessen zu machen und endlich wieder Punkte zu sammeln. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen möchte seine gute Form bestätigen und auch gegen einen Traditionsverein wie Schalke punkten. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----