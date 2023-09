2. Bundesliga heute: SV Wehen Wiesbaden gegen SV 07 Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag treffen der SV Wehen Wiesbaden und die SV 07 Elversberg in der 2. Bundesliga aufeinander. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball, wobei Wiesbaden bislang beide Heimspiele in der 3. Liga gewinnen konnte, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. In dieser Saison profitierte Wiesbaden von der schwachen Großchancenverwertung der Gegner, insbesondere gegen Elversberg, wo die Gegner nur auf eine Verwertung von 13% kamen. Wenn Wiesbaden gegen Elversberg gewinnt, sind in sieben der letzten zehn Begegnungen mehr als zwei Tore gefallen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine letzten drei Spiele gegen Aufsteiger gewonnen. Zudem blieb Wiesbaden saisonübergreifend in den letzten vier Zweitliga-Heimspielen unbesiegt und traf erstmals in jedem der ersten sechs Saisonspiele. Die SV Elversberg hingegen gewann durch Siege gegen Osnabrück und den HSV erstmals zwei Zweitligaspiele in Folge, nachdem es zum Start nur einen Punkt aus vier Spielen gab. Elversberg kassierte in dieser Saison bereits 13 Gegentore, nur der VfL Osnabrück kassierte mehr.

Die SV Elversberg ist in dieser Saison besonders stark bei hohen Ballgewinnen und zog bislang die meisten Sprints aller Teams an. Zudem legten sie die meisten Kilometer pro Spiel zurück und absolvierten die meisten intensiven Läufe. Allerdings gab Elversberg auch die meisten Punkte nach Führungen ab. Wehen Wiesbaden hingegen kam nur zu fünf Abschlüssen nach hohen Ballgewinnen und legte die wenigsten Sprints aller Teams zurück. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits zwei Mal nach einer Führung verloren.

Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft sich heute durchsetzen wird. Wiesbaden hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gegen Elversberg erfolgreich sein können, während Elversberg zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnte. Es wird spannend zu sehen sein, ob Elversberg seine Stärken bei hohen Ballgewinnen ausspielen kann oder ob Wiesbaden erneut von der schwachen Verwertung der Gegner profitiert.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

