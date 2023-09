2. Bundesliga heute: VfL Osnabrück gegen Hamburger SV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem Hamburger SV. Die Osnabrücker haben bislang eine enttäuschende Saison gespielt und warten noch immer auf den ersten Sieg. Besonders die Defensive der Gastgeber ist ein großes Problem, denn mit 17 Gegentreffern stellen sie die schwächste Abwehr der Liga. Zudem muss Trainer Tobias Schweinsteiger auf Niklas Wiemann verzichten, der nach einer Roten Karte im letzten Spiel gesperrt ist. Der Hamburger SV hingegen hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehören. Mit 15,7 Expected Goals haben sie die meisten Chancen kreiert und auch die meisten Schüsse abgegeben. Allerdings haben sie am letzten Spieltag gegen Aufsteiger Elversberg verloren und wollen nun unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

In der Vergangenheit hatte der VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV oft das bessere Ende für sich. Von sieben Begegnungen konnte Osnabrück drei gewinnen, darunter auch die beiden bisherigen Zweitliga-Heimspiele. Die letzte Heimniederlage gegen den HSV liegt bereits 35 Jahre zurück. Doch in dieser Saison haben die Gastgeber große Probleme und sind als einziges Team noch ohne Punktgewinn vor heimischem Publikum. Zudem haben sie in den letzten vier Spielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Der Hamburger SV hingegen hat in den letzten sechs Auswärtsspielen hintereinander die erste Karte des Spiels erhalten und wird versuchen, von Beginn an Druck auf die Osnabrücker auszuüben.

Ein wichtiger Faktor für den Ausgang des Spiels wird die Torausbeute sein. Der Hamburger SV hat in dieser Saison in 83% der Spiele mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und in 50% der Spiele in beiden Halbzeiten getroffen. Auch in den letzten sieben Spielen haben sie immer mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt. Der VfL Osnabrück hingegen hat in dieser Saison erst 5,7 Expected Goals und damit die wenigsten Chancen kreiert. Zudem haben sie in den letzten vier Heimspielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Es wird also spannend zu sehen sein, ob die Osnabrücker ihre Defensive stabilisieren können oder ob der Hamburger SV seine Offensivstärke ausspielen wird.

Wird VfL Osnabrück gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----