2. Bundesliga heute: VfL Osnabrück gegen SV 07 Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen in der 2. Bundesliga der VfL Osnabrück und die SV Elversberg aufeinander. Beide Mannschaften haben bisher erst einen Punkt geholt und sind somit noch sieglos in dieser Saison. Der VfL Osnabrück startete zum dritten Mal in der 2. Liga mit nur einem Punkt aus vier Spielen und konnte in den letzten 16 Heimspielen in der Liga nur einen Sieg verbuchen. Die SV Elversberg reist als Tabellenletzter an und kassierte in den ersten vier Spielen zwölf Gegentore, Ligahöchstwert in dieser Saison.

In den bisherigen vier Duellen zwischen dem VfL Osnabrück und der SV Elversberg konnte der VfL nur das jüngste Duell mit 1:0 für sich entscheiden. Beide Mannschaften kassierten bereits vier Gegentore nach Standards, Ligahöchstwert zusammen mit dem 1. FC Nürnberg. Osnabrück erzielte selbst bereits drei Tore nach Eckbällen – Ligahöchstwert, bei Elversberg sind es zwei Tore nach Ecken. Die SV Elversberg lief in den ersten vier Spielen dieser Zweitliga-Saison im Durchschnitt am meisten und zog im Schnitt auch die meisten Sprints an. Der VfL Osnabrück hingegen lief im Schnitt am wenigsten und zog die drittwenigsten Sprints an.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, da beide Mannschaften auf der Suche nach ihrem ersten Sieg in dieser Saison sind. Die SV Elversberg wird versuchen, ihre Serie von Führungen nicht mehr aus der Hand zu geben und somit wichtige Punkte zu sammeln. Der VfL Osnabrück hingegen wird alles daran setzen, endlich den ersten Sieg in dieser Saison zu holen und somit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Wird VfL Osnabrück gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

