2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – FC Hansa Rostock, 3:1 (2:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 44.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Tobias Raschl war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Kevin Kraus versenkte die Kugel zum 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern (17.). Durch einen Rechtsschuss von Júnior Brumado kam FC Hansa Rostock noch einmal ran (29.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den FCK für sich beanspruchte. Mit einem Wechsel – Kenny Redondo kam für Raschl – starteten die Gastgeber in Durchgang zwei. Die Hansa stellte in der 64. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Svante Ingelsson, Alexander Rossipal und Sarpreet Singh für Dennis Dressel, Damian Roßbach und Janik Bachmann auf den Platz. Mit dem rechten Fuß besorgte Ragnar Ache in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Lautern (83.). Wenig später kamen Christian Kinsombi und Kai Pröger per Doppelwechsel für Kevin Schumacher und Nico Neidhart auf Seiten von Rostock ins Match (83.). Am Schluss fuhr der 1. FC Kaiserslautern gegen den Gast auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.