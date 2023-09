2. Liga: 1. FC Magdeburg – SC Paderborn 07, 1:1 (0:1)

Nach nur 23 Minuten verließ Jean Hugonet vom 1. FC Magdeburg das Feld, Jamie Lawrence kam in die Partie. Adriano Grimaldi traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den SC Paderborn 07 (35.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Magdeburg drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Ahmet Arslan und Luc Castaignos sorgen, die per Doppelwechsel für Jason Ceka und Luca Schuler auf das Spielfeld kamen (70.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Castaignos mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 85. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des 1. FC Magdeburg mit dem SCP kein Sieger ermittelt.