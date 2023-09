2. Liga: 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18:30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth will nach vier Spielen ohne Sieg beim 1. FC Nürnberg endlich wieder einen Erfolg landen. Am letzten Spieltag kassierte der Club die zweite Saisonniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Am vergangenen Spieltag verlor die SpVgg gegen Hannover 96 und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein.