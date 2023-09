2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg, 2:2 (1:2)

Für den Führungstreffer von Braunschweig zeichnete Anthony Ujah verantwortlich (29.). Kanji Okunuki schoss für den Club in der 38. Minute das erste Tor. Durch einen Rechtsschuss von Benjamin Goller gelang dem Gast das Führungstor. Ein Tor auf Seiten von Nürnberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Bei Eintracht Braunschweig kam zu Beginn der zweiten Hälfte Youssef Amyn für Fabio Kaufmann in die Partie. In der 59. Minute stellte der 1. FC Nürnberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Julian Kania und Enrico Valentini auf den Platz und ersetzten Jan Gyamerah und Mats Møller Dæhli. In der 64. Minute sicherte Ujah seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Braunschweig mit dem Club kein Sieger gefunden.