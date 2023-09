2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:00 Uhr)

Eintracht Braunschweig will im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am vergangenen Spieltag verlor Braunschweig gegen Hertha BSC und steckte damit die vierte Niederlage in dieser Saison ein. Der Club trennte sich im vorigen Match 1:1 von SpVgg Greuther Fürth.