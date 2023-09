2. Liga: Eintracht Braunschweig – FC St. Pauli, 1:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Per Rechtsschuss traf Elias Saad vor 21.290 Zuschauern zum 1:0 für St. Pauli. Braunschweig drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Fabio Kaufmann und Marvin Rittmüller sorgen, die per Doppelwechsel für Florian Krüger und Sebastian Griesbeck auf das Spielfeld kamen (60.). Þórir Jóhann Helgason, der von der Bank für Danilo Wiebe kam, sollte für neue Impulse bei den Gastgebern sorgen (76.). Für den späten Ausgleich war Helgason verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Der FC St. Pauli stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Connor Metcalfe, Danel Sinani und Philipp Treu für Saad, Scott Banks und Lars Ritzka auf den Platz. Am Ende trennten sich Eintracht Braunschweig und St. Pauli schiedlich-friedlich.