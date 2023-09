2. Liga: FC Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr)

FC Hansa Rostock fordert im Topspiel Fortuna Düsseldorf heraus. Die Hansa zog gegen den Hamburger SV am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. Die Fortuna gewann das letzte Spiel souverän mit 3:1 gegen den Karlsruher SC und muss sich deshalb nicht verstecken.

Insbesondere den Angriff der Gäste gilt es für Rostock in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Fortuna Düsseldorf den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. FC Hansa Rostock holte den Großteil der Punkte zu Hause, insgesamt sechs Zähler. Aus diesem Grund dürfte der Gastgeber sehr selbstbewusst auftreten. Die Hansa liegt der Fortuna dicht auf den Fersen und könnte Düsseldorf bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.