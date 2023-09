2. Liga: FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg, 4:3 (1:2)

Ein Doppelpack brachte den 1. FC Magdeburg in eine komfortable Position: Silas Gnaka war gleich zweimal zur Stelle (16./27.). Der Treffer von Sebastian Polter bedeutete nach 41 Minuten vor den 60.000 Zuschauern den Anschluss für S04 Zum Seitenwechsel ersetzte Michael Langer von der Heimmannschaft seinen Teamkameraden Marius Müller. Im ersten Durchgang hatte Magdeburg etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. In Durchgang zwei lief Cristiano Piccini anstelle von Jamie Lawrence für den 1. FC Magdeburg auf. Bei Schalke kam zu Beginn der zweiten Hälfte Henning Matriciani für Cédric Brunner in die Partie. Magdeburg musste den Treffer von Derry Murkin zum 2:2 hinnehmen (62.). Wenig später kamen Herbert Bockhorn und Connor Krempicki per Doppelwechsel für Alexander Nollenberger und Amara Condé auf Seiten des 1. FC Magdeburg ins Match (63.). Durch einen Rechtsschuss von Krempicki gelang Magdeburg das Führungstor. Der FC Schalke 04 zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Thomas Ouwejan (69.) und Polter (79.) mit ihren Treffern das Spiel. Daniel Heber erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 77. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Der 1. FC Magdeburg war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.