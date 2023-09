2. Liga: FC St. Pauli – Holstein Kiel, 5:1 (3:0)

Für Holstein Kiel gab es in der Partie gegen St. Pauli, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der FC St. Pauli als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 29.546 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Connor Metcalfe war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. St. Pauli machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Eric Smith (7.). In der 38. Minute legte Afolayan mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des Heimteams nach. Der FC St. Pauli hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der Halbzeit nahmen die Störche gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Lewis Holtby und Joshua Mees für Finn Porath und Shuto Machino auf dem Platz. Holtby schoss die Kugel zum 1:3 für den Gast über die Linie (50.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Ritzka, als er das 4:1 für St. Pauli besorgte (69.). In der 83. Minute stellte Kiel personell um: Per Doppelwechsel kamen Ba-Muaka Simakala und Hólmbert Friðjónsson auf den Platz und ersetzten Steven Skrzybski und Benedikt Pichler. Marcel Hartel stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 5:1 für den FC St. Pauli her (94.). Zum Schluss feierte St. Pauli einen dreifachen Punktgewinn gegen Holstein Kiel.