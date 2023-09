2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hannover 96, 1:1 (0:1)

Am Sonntag trennten sich Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 unentschieden mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

96 erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 28.000 Zuschauern durch Cedric Teuchert bereits nach sieben Minuten in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Christos Tzolis sicherte der Fortuna nach 59 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Wenig später kamen Dennis Jastrzembski und Ao Tanaka per Doppelwechsel für Felix Klaus und Shinta Appelkamp auf Seiten der Heimmannschaft ins Match (77.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der Tabellenführer und Hannover die Punkte teilten.