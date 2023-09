2. Liga: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 64. Minute stellte die Fortuna personell um: Per Doppelwechsel kamen Shinta Appelkamp und Vincent Vermeij auf den Platz und ersetzten Ísak Jóhannesson und Dennis Jastrzembski. Matthias Zimmermann von den Gästen sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. László Bénes verwandelte vor 56.100 Zuschauern einen Elfmeter nach 83 Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für den HSV. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und Düsseldorf aus.