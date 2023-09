2. Liga: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18:30 Uhr)

Der Hamburger SV fordert im Topspiel Fortuna Düsseldorf heraus. Beim VfL Osnabrück gab es für den HSV am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Die Fortuna trennte sich im vorigen Match 1:1 von Hannover 96.

Die Zuschauer dürfen auf viele Tore hoffen. Beide Mannschaften gehören, mit einem Schnitt von über zwei Toren pro Spiel, zu den offensivstärksten der Liga. Beide Teams stehen mit 13 Punkten da. Die Offensive des Hamburger SV in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 14-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Düsseldorf ist die funktionierende Defensive, die erst vier Gegentreffer hinnehmen musste. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.