2. Liga: Hannover 96 – SV Wehen Wiesbaden, 2:0 (1:0)

31.100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für 96 schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Håvard Nielsen zum 1:0. Ivan Prtajin musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Franko Kovačević weiter. Hannover führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bei Wiesbaden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Nick Bätzner für Hyun-ju Lee in die Partie. Derrick Köhn beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Hannover 96 über die Linie (74.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm das Heimteam noch einen Doppelwechsel vor, sodass Yannik Lührs und Kolja Oudenne für Louis Schaub und Köhn weiterspielten (88.). In den 90 Minuten war 96 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die SV Wehen Wiesbaden und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.