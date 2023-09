2. Liga: Hannover 96 – VfL Osnabrück, 7:0 (2:0)

Håvard Nielsen brachte Osnabrück in der 21. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Der Unparteiische Robin Braun schickte Niklas Wiemann von den Gästen mit Rot zum Duschen (37.). Die 27.000 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Nielsen noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht von Hannover (46.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. In der Pause stellte der VfL Osnabrück personell um: Per Doppelwechsel kamen Erik Engelhardt und Charalambos Makridis auf den Platz und ersetzten Kwasi Wriedt und Lukas Kunze. Mit dem rechten Fuß baute Schaub den Vorsprung von Hannover 96 in der 58. Minute aus. Doppelpack für 96: Nach seinem ersten Tor (63.) markierte Cedric Teuchert wenig später seinen zweiten Treffer (70.). Derrick Köhn (77.) und Andreas Voglsammer (80.) brachten Hannover mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Am Schluss gewann Hannover 96 gegen das Schlusslicht.