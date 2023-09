2. Liga: Hertha BSC – Eintracht Braunschweig, 3:0 (2:0)

43.528 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Haris Tabakovic zum 1:0. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Haris Tabakovic schnürte einen Doppelpack (47./71.), sodass die Hertha fortan mit 3:0 führte. Mit der Führung für Hertha BSC ging es in die Kabine. In der Halbzeit nahm Braunschweig gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Kaan Caliskaner und Keita Endo für Þórir Jóhann Helgason und Jan-Hendrik Marx auf dem Platz. Am Schluss schlug die Hertha die Gäste vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.