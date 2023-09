2. Liga: Hertha BSC – FC St. Pauli, 1:2 (0:1)

Johannes Eggestein brachte die Hertha in der 25. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der FC St. Pauli für sich beanspruchte. Wenig später kamen Andreas Albers und Jackson Irvine per Doppelwechsel für Eggestein und Connor Metcalfe auf Seiten der Gäste ins Match (71.). Derry Scherhant, der von der Bank für Smail Prevljak kam, sollte für neue Impulse bei Hertha BSC sorgen (71.). Marcel Hartel beförderte das Leder zum 2:0 von St. Pauli über die Linie (74.). Durch einen Rechtsschuss von Scherhant kam die Hertha noch einmal ran (83.). Unter dem Strich verbuchte der FC St. Pauli gegen die Heimmannschaft einen 2:1-Sieg.