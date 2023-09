2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Kaiserslautern, 1:1 (1:1)

Durch einen Rechtsschuss von Ragnar Ache gelang dem 1. FC Kaiserslautern das Führungstor. Marvin Wanitzek sicherte Karlsruhe nach 50 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 61. Minute stellte FCK personell um: Per Doppelwechsel kamen Daniel Hanslik und Aaron Opoku auf den Platz und ersetzten Marlon Ritter und Richmond Tachie. Gleich drei Wechsel nahm der Karlsruher SC in der 68. Minute vor. Igor Matanović, Wanitzek und Leon Jensen verließen das Feld für Daniel Brosinski, Dženis Burnić und Budu Zivzivadze. Am Ende trennten sich der Gastgeber und Lautern schiedlich-friedlich.