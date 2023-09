2. Liga: Karlsruher SC – Holstein Kiel, 0:2 (0:2)

Per Linksschuss traf Benedikt Pichler vor 21.982 Zuschauern zum 1:0 für Kiel. In der 27. Minute brachte Tom Rothe das Netz für die Gäste zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Holstein Kiel konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei den Störche. Finn Porath ersetzte Ba-Muaka Simakala, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der Halbzeitpause veränderte Karlsruhe die Aufstellung in großem Maße, sodass David Herold, Fabian Schleusener und Budu Zivzivadze für Philip Heise, Paul Nebel und Igor Matanović weiterspielten. In der 67. Minute stellte Kiel personell um: Per Doppelwechsel kamen Shuto Machino und Joshua Mees auf den Platz und ersetzten Pichler und Steven Skrzybski. Letztendlich hatte Holstein Kiel Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.