2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Schalke 04, 3:1 (1:0)

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Felix Platte vor 15.000 Zuschauern zum 1:0 für Paderborn erfolgreich war. Ein Tor mehr für die Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Florent Muslija schnürte einen Doppelpack (53./76.), sodass der SC Paderborn 07 fortan mit 3:0 führte. Wenig später kamen Yusuf Kabadayı und Lino Tempelmann per Doppelwechsel für Thomas Ouwejan und Paul Seguin auf Seiten von S04 ins Match (58.). Gleich drei Wechsel nahm der SCP in der 86. Minute vor. Adriano Grimaldi, Kai Klefisch und Marco Schuster verließen das Feld für Sirlord Conteh, David Kinsombi und Visar Musliu. Kabadayı stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:3 für Schalke her (99.). Am Schluss fuhr Paderborn gegen die Gäste auf eigenem Platz einen Sieg ein.