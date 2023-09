2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag trifft der SC Paderborn 07 auf den FC Schalke 04. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der SCP kürzlich gegen den 1. FC Magdeburg zufriedengeben. Beim FC St. Pauli gab es für S04 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage.