2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Wehen Wiesbaden, 2:1 (0:1)

Kianz Froese brachte Paderborn in der 23. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Heimmannschaft war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Sebastian Klaas vollendete in der 51. Minute vor 10.584 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Niclas Nadj traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den SC Paderborn 07 (60.). Wenig später kamen Kimberly Ezekwem und Adriano Grimaldi per Doppelwechsel für Laurin Curda und Klaas auf Seiten des SCP ins Match (63.). Als Schiedsrichter Dr. Robert Kampka die Partie abpfiff, reklamierte Paderborn schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.