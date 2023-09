2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96, 1:3 (0:2)

Nicolo Tresoldi brachte SpVgg Greuther Fürth in der 16. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 22. Minute legte Derrick Köhn mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten von Hannover 96 nach. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Die SpVgg meldete sich mit dem Anschluss zurück. Es war die 50. Spielminute, als Julian Green vor 10.091 Zuschauern zur Stelle war. In der 57. Minute erhöhte Marcel Halstenberg auf 3:1 für 96. In der 64. Minute stellte Fürth personell um: Per Doppelwechsel kamen Oualid Mhamdi und Lukas Petkov auf den Platz und ersetzten Kerim Çalhanoğlu und Jomaine Consbruch. Hannover stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sei Muroya, Louis Schaub und Andreas Voglsammer für Jannik Dehm, Cedric Teuchert und Håvard Nielsen auf den Platz. Unter dem Strich nahm Hannover 96 bei SpVgg Greuther Fürth einen Auswärtssieg mit.