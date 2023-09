2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC, 4:3 (3:3)

Tim Lemperle brachte den KSC in der fünften Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Robin Bormuth mit dem Ausgleich zurück. Die SpVgg ging durch einen Rechtsschuss von Dickson Abiama in Führung (13.). Marvin Wanitzek war zur Stelle und markierte das 2:2 von Karlsruhe (25.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Lars Stindl den Führungstreffer für den Karlsruher SC. Fürth zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Abiama (51.) und Damian Michalski (64.) mit ihren Treffern das Spiel. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Durchgang zwei lief Dženis Burnić anstelle von Leon Jensen für den KSC auf. Dem Druck von Karlsruhe musste SpVgg Greuther Fürth ab der 56. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Julian Green vom Platz geflogen war. Wenig später kamen Daniel Brosinski und Budu Zivzivadze per Doppelwechsel für Paul Nebel und Jérôme Gondorf auf Seiten des Karlsruher SC ins Match (69.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der KSC nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.