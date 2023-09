2. Liga: SV 07 Elversberg – Hamburger SV, 2:1 (1:0)

Die Differenz von einem Treffer brachte SV 07 Elversberg gegen den Hamburger SV den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Per Rechtsschuss traf Jannik Rochelt vor 10.150 Zuschauern zum 1:0 für Elversberg. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Heimteams bestehen. Anstelle von László Bénes war nach Wiederbeginn Immanuël Pherai für den HSV im Spiel. Bei SV 07 Elversberg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Paul Stock für Carlo Sickinger in die Partie. Moritz Heyer, der von der Bank für Miro Muheim kam, sollte für neue Impulse bei Hamburg sorgen (50.). Luca Schnellbacher beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Elversberg über die Linie (60.). Wenig später kamen Ransford Königsdörffer und András Németh per Doppelwechsel für Dennis Hadžikadunić und Bakery Jatta auf Seiten des Hamburger SV ins Match (63.). Heyer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:2 für den Gast her (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV 07 Elversberg den HSV 2:1.