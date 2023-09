2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Wechsel – Derry Murkin kam für Soichiro Kozuki – startete der FC Schalke 04 in Durchgang zwei. In der Halbzeit nahm die SV Wehen Wiesbaden gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Amar Ćatić und Max Reinthaler für Florian Carstens und Nico Rieble auf dem Platz. Per Linksschuss traf Tobias Mohr vor 11.003 Zuschauern zum 1:0 für S04. In der 81. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastian Polter und Keke Topp auf den Platz und ersetzten Simon Terodde und Mohr. Reinthaler stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 1:1 für Wiesbaden her (95.). Letztlich trennten sich die SV Wehen Wiesbaden und Schalke remis.