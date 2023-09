2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV 07 Elversberg, 0:2 (0:1)

Vor 7.526 Zuschauern ging Elversberg in Front: Thore Jacobsen war vom Punkt erfolgreich. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SV 07 Elversberg, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Wahid Faghir kam für Luca Schnellbacher – startete Elversberg in Durchgang zwei. In der Halbzeitpause veränderte die SV Wehen Wiesbaden die Aufstellung in großem Maße, sodass Amar Ćatić, Hyun-ju Lee und Ivan Prtajin für Florian Carstens, Julius Kade und Franko Kovačević weiterspielten. In der 67. Minute stellte SV 07 Elversberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Luca Dürholtz und Arne Sicker auf den Platz und ersetzten Manuel Feil und Jacobsen. Faghir beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Elversberg über die Linie (77.). Am Schluss schlug SV 07 Elversberg Wiesbaden mit 2:0.