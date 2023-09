2. Liga: VfL Osnabrück – Hamburger SV, 2:1 (2:1)

Robert Glatzel traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Hamburg (12.). Aus der Ruhe ließ sich der VfL Osnabrück nicht bringen. Erik Engelhardt erzielte wenig später den Ausgleich (16.). Der Gastgeber ging per Rechtsschuss von Oumar Diakhité in Führung (39.). Das Schlusslicht hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der Pause stellte der Hamburger SV personell um: Per Doppelwechsel kamen Stephan Ambrosius und William Mikelbrencis auf den Platz und ersetzten Guilherme Ramos und Moritz Heyer. Letztendlich gelang es den Gästen im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Osnabrück die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.