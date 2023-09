2. Liga: VfL Osnabrück – Hamburger SV (Freitag, 18:30 Uhr)

Osnabrück will gegen den HSV die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Bei Hannover 96 gab es für den VfL Osnabrück am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:7-Niederlage. Hamburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit Elversberg hervor.