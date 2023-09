Erfolg im Aufsteigerduell: Elversberg gewinnt in Wiesbaden

Die SV Elversberg hat ihren Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Saarländer gewannen das Aufsteigerduell bei der SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) und holten den dritten Dreier in Folge. In der Tabelle kletterte die SVE mit zehn Punkten auf Platz acht.