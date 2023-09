Frankenderby ohne Sieger - Paderborn schlägt Wehen

Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth haben sich im 271. Frankenderby ohne Sieger getrennt, der SC Paderborn hat seinen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga ein wenig korrigiert. In Nürnberg trennten sich der Club und die Fürther 1:1 (1:1) und bleiben damit jeweils weiter hinter den Erwartungen zurück, die Paderborner siegten gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:1).

Damian Michalski (8.) traf früh für die Fürther, die zuvor fünf der sechs jüngsten Spiele in Nürnberg gewonnen hatten. Can Uzun (45.+1) glich per Foulelfmeter aus. Mit acht Punkten schob sich Nürnberg vorerst auf Platz neun vor, Fürth (5) ist mit nur einem Sieg 13.. Es war das 50. Remis zwischen beiden Teams, Nürnberg liegt mit 140 Siegen klar vor Fürth (79) - zwei Spiele wurden abgebrochen.