Hannover arbeitet sich auf Aufstiegsplätze vor

Havard Nielsen (11.) sorgte vor 31.100 Zuschauern für die frühe Führung der 96er. Der Norweger verwertete eine Flanke von Phil Neumann per Kopf zu seinem dritten Saisontor. Danach verpassten die Gastgeber die Vorentscheidung schon vor der Pause, weil sie mehrere gute Chancen liegen ließen. Erst in der 74. Minute machte Derrick Köhn mit dem 2:0 alles klar.

Wiesbaden, am Mittwoch im DFB-Pokal beim 2:3 gegen Titelverteidiger RB Leipzig nahe an einer Überraschung, wartet bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und steckt im Tabellenkeller fest. Es blieb in der zweiten Hälfte lange spannend, weil Jannik Dehm für Hannover nur die Latte traf (52.) und der Videoassistent nicht auf Elfmeter für 96 entschied, als der Ball Robin Heußer an der Hand traf (58.).