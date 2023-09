Hannover holt Junioren-Nationalspieler Scott

Sein Bundesliga-Debüt hatte Scott 2021 unter Hansi Flick bei Bayern München (zwei Einsätze) gegeben, mit Antwerpen hätte er in dieser Saison Champions League spielen können.

„Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. In Antwerpen hatte Scott in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele absolviert, davon drei in der Conference League, und dabei zwei Tore erzielt.