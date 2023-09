Hertha verleiht Eitschberger nach Halle

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Verteidiger-Talent Julian Eitschberger für eine Saison in die 3. Liga. Der 19-Jährige, der zuletzt überwiegend für die Berliner Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz kam, wird bis zum kommenden Sommer für den Halleschen FC auflaufen. Das gab der Bundesliga-Absteiger aus der Hauptstadt am Freitag bekannt.