Kein Sieger: Nürnberg und Fürth treten auf der Stelle

Damian Michalski (8.) traf früh für die Fürther, die zuvor fünf der sechs jüngsten Spiele in Nürnberg gewonnen hatten. Can Uzun (45.+1) glich per Foulelfmeter aus. Mit acht Punkten schob sich Nürnberg vorerst auf Platz neun vor, Fürth (5) ist mit nur einem Sieg 13.. Es war das 50. Remis zwischen beiden Teams, Nürnberg liegt mit 140 Siegen klar vor Fürth (79) - zwei Spiele wurden abgebrochen.

"Wir haben in der ersten Halbzeit kein Derby gespielt, die Fürther waren intensiv. Ich hätte das Spiel gerne gewonnen für die Leute, weil ich weiß, was ein Derby bedeutet. Aber am Ende geht es in Ordnung", sagte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel bei Sky. Fürths Trainer Alexander Zorniger, der den Elfmeter als Fehlentscheidung einstufte, meinte: "Es war ein hochemotionales Derby mit einem gerechten Ergebnis. Aber wir wollen natürlich in anderen Tabellenregionen sein."