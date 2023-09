Neururer über Schalke: "Totale Inkompetenz"

Trainer Peter Neururer hat nach der Entlassung von Thomas Reis massive Kritik an der Führung seines Ex-Klubs Schalke 04 geäußert. Weder Sportvorstand Peter Knäbel noch Sportdirektor Andre Hechelmann habe Reis in der Krise unterstützt oder die Mannschaft gemaßregelt, sagte der 68-Jährige bei Sky. „Von daher sehe ich den Verein im Augenblick als führungslos an“, so Neururer.