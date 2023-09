Schalke 04: Reis-Aus spaltet die Fans: „Korrekter Mensch, aber leider keine Spielidee“

Mit der Trennung von Trainer Thomas Reis sorgte der FC Schalke 04 am Mittwochmorgen für einen Knall. Nach zuletzt schwachen Leistungen in der 2. Bundesliga und Tabellenplatz 16 zog der Absteiger die Reißleine.

Einige Anhänger der Knappen fanden dabei sehr deutliche Worte. Ein frustrierter Fan schrieb auf X: „So ist das auf Schalke. Von Hero zum Versager in Rekordzeit. Mal sehen, wer der nächste Kurzzeittrainer wird. Traurig, was im Moment im Verein abläuft.“ Auch die Mannschaft wurde ins Visier genommen: „Jetzt haben die Luschen wenigstens keine Ausreden mehr.“

Ein Instagram-User nutzte ein Songzitat von Roland Kaiser, um seine Meinung auszudrücken: „Ich glaub‘ es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein.“ An anderer Stelle klagte ein Fan: „Wir sind so ein Clownsverein.“

Fans bedanken sich beim scheidenden Trainer

Ein X-Nutzer zweifelte an der Echtheit des Statements: „Puh, musste erst dreimal nachschauen, ob das nicht irgend so ein Satire-Account ist. Kommt jetzt doch etwas überraschend.“

Neben den ungläubigen Kommentaren hatten auch viele Supporter Verständnis für die Entscheidung, bedankten sich aber noch bei ihrem scheidenden Trainer: „Gut, dass es jetzt ein Ende hat. Die Rückrunde letzte Saison war eine der emotionalsten Phasen, die ich als Schalker erleben durfte. Sportlich hat es diese Saison aber an sehr Vielem gefehlt. Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Thomas.“

Ein anderer Fan äußerte sich im gleichen Tenor: „Danke für die geile Zeit Thomas Reis. Es bricht mir das Herz, dass es jetzt so endet“ Auf Instagram erhielt der Kommentar: „Korrekter Mensch, aber leider keine Spielidee.“

Auf X kritisierte eine Nutzerin den Zeitpunkt der Trennung: „Verstehe die Entscheidung, aber der Zeitpunkt??? Häh? Warum erst jetzt, zwei Tage vor dem nächsten Spiel? Anway, Danke an Reis für die geile Rückrunde. Finde es sehr sehr schade, dass es in Liga 2 so gar nicht geklappt hat.“