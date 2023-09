Remis in Düsseldorf: Hannover verpasst Tabellenführung

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Topspiel bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf gab das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag eine 1:0-Führung aus der Hand und kam zu einem 1:1 (1:0). Nach nun drei Partien ohne Niederlage in Folge liegen die Niedersachsen mit 12 Punkten auf Rang fünf.