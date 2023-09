Schalke-Bosse angezählt! Wer entscheidet überhaupt über den Trainer?

Nur zwei Siege aus sieben Zweitliga -Spielen. Nur sieben Punkte. Nur drei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Osnabrück . Der FC Schalke 04 steht so schlecht da wie noch nie!

Die Kritik wächst vor allem auf Trainer Thomas Reis, der nach dem Zündstoff-Interview von Abwehrspieler Timo Baumgartl enorm unter Druck steht. Die beiden Spiele in Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE im Ticker bei SPORT1 ) und gegen Hertha ( 8. Oktober ) können zu Endspielen für den Coach werden.

Was Reis zumindest etwas in die Karten spielt: Königsblau ist finanziell total klamm, kann kaum Geld für einen neuen Coach ausgeben. Auf dem Markt gibt es zudem wenige Trainer, die vom Typ her zu Schalke passen oder die finanziell darstellbar sind.