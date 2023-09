Thioune warnt vor Heimstärke des HSV: "Maximal dominant"

Trainer Daniel Thioune geht optimistisch in das schwierige Gastspiel des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bei seinem zuletzt kriselnden Ex-Klub Hamburger SV. „Wir wollen uns ein bisschen mehr verdienen als nur die Daseinsberechtigung bei einem Spitzenspiel“, sagte der Coach des Tabellenführers: „Wir sind derzeit in einer Verfassung, in der wir immer auch auswärts punkten können.“