Traumtor von Tzolis: Düsseldorf an der Tabellenspitze

Zwar hatte Fabian Schleusener (3.) die Gäste ganz früh in Führung gebracht, die Fortuna antwortete aber durch Yannik Engelhardt (14.) und ein Traumtor von Christos Tzolis (55.), hinzu kam ein Eigentor von Marvin Wanitzek (57.). Nach dem dritten Saisonsieg liegt Düsseldorf nun vor dem punktgleichen Hamburger SV (jeweils 10). Die Norddeutschen spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen das nun drittplatzierte Hansa Rostock (9). Auch am Samstag können aber schon einige Konkurrenten an der Fortuna vorbeiziehen.