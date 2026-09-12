Lautern kassiert erste Niederlage

Beim Auswärtsspiel in Magdeburg kommen die Roten Teufel unter die Räder und verlieren deutlich. Der FCM schiebt sich auf Tabellenplatz drei.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine erste Saison-Niederlage kassiert. Die bislang defensiv so stabilen Pfälzer verloren beim furios aufspielenden 1. FC Magdeburg mit 3:0 (2:0) und verpassten damit den vorübergehenden Sprung auf den Relegationsplatz. Dort stehen stattdessen jetzt die Magdeburger.

Das Team von Torsten Lieberknecht zeigte in der Abwehr ungewohnte Schwächen und agierte in der Offensive über weite Strecken viel zu harmlos.

d0ed704bd39b369126d2e94a59caa91095ce0e4f-ipad.jpg Emmanuel Iyoha (Mitte) feiert mit seinen Teamkollegen © picture-alliance/dpa/SID/Hendrik Schmidt

Doppelpack Iyoha: Magdeburg siegt deutlich

Emmanuel Iyoha (12., 53.) und Alexander Nollenberger (16.) trafen für die Magdeburger, die mit nun neun Punkten am FCK vorbeizogen und ihrerseits in die Spitzengruppe aufrückten. Für den FCM war es der sechste Sieg in den letzten sieben Heimduellen gegen Lautern und eine starke Reaktion auf die unglückliche Niederlage in der Vorwoche bei Hertha BSC (1:2).

Die Magdeburger erwischten einen furiosen Start, brachten die bis dahin mit nur einem Gegentor beste Defensive der Liga gehörig in Bedrängnis. Iyoha per Abpraller und Nollenberger mit einer schönen Direktabnahme sorgten für den verdienten Lohn, ein weiterer Treffer von Baris Atik wurde wegen Foulspiels nach Videobeweis zurückgenommen. Erst nach einer halben Stunde kam der FCK zu mehr Spielanteilen, es blieb aber erstmal bei offensiven Ansätzen.

Erst nachdem Iyoha einen Konter per gezieltem Flachschuss vollendete, kam auch die Lieberknecht-Elf zu mehr Chancen. Unter anderem rettete Nollenberger bei einem Schuss von Joker Mergim Berisha auf der Linie (70.).

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