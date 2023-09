Ujah sichert Eintracht Punkt gegen Club

Anthony Ujah hat Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga einen Heimpunkt beschert. Der erfahrene Mittelstürmer war in der 29. und 64. Minute zweimal für die Niedersachsen zum 2:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg erfolgreich. Die Eintracht wartet allerdings seit vier Spielen auf einen Sieg. Mit fünf Zählern belegt Braunschweig weiter den 17. und vorletzten Tabellenplatz. In der Nachspielzeit hatte Ujah (90.+3) sogar das Siegtor auf dem Fuß.